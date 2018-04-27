Сирия продолжает страдать из-за боевиков в Ярмуке: ФАН публикует видео  

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял репортаж в одной из больниц, куда продолжают поступать мирные жители, пострадавшие от обстрелов террористов из котла к югу от Дамаска.

В районах Ярмук, Хаджар аль-Асвари и Кадам до сих пор продолжают оказывать сопротивление правительственным войскам отряды «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ), «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джейш аль-Ислам», «Лива Шам аль-Расул» и «Катаиб Акнаф Бейт аль-Макдис». Штурм данного района ведут элитное подразделение «Силы Тигра», 104-ая и 105-ая бригады Республиканской гвардии САР, а также некоторые палестинские формирования, среди которых «Лива аль-Кудс», «Народный фронт по освобождению Палестинского генерал-командования (PFLP-GC)», палестинское крыло САА «Армия освобождения Палестины» и некоторые другие. Кроме этого, силам, сражающимся на стороне официального Дамаска, помогают отряды сирийских ополченцев из «Национальных сил обороны» (NDF).

Активная военная фаза операции правительственных сил по освобождению территорий анклава террористов в Ярмуке началась 19 апреля, однако в районах плотной городской застройки наступление идет довольно медленными темпами.

Также боевики здесь используют ту же тактику, что ранее использовали исламисты в Восточной Гуте, используя гражданское население как живой щит и обстреливая жилые кварталы.

Так, в ходе последнего подобного обстрела был убит один гражданский и еще несколько человек было ранено, причем среди раненых, как видно по кадрам, сделанным корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), есть дети. Подразделения сирийской правительственной армии быстро определили место, откуда были выпущены снаряды и подавили боевиков ответным огнем, однако до полного освобождения анклава террористов обстрелы жилых кварталов будут продолжаться.

Стоит отметить, что основной целью, как и у боевиков Восточной Гуты, являются жилые кварталы сирийской столицы. Так, 18 апреля террористы из Ярмука произвели обстрел двумя миномётными снарядами жилых кварталов Дамаска Аз-Захира Аль-Джадида и Басатин Ад-Дур.

1 Организация запрещена на территории РФ.