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Китай призвал Запад не обострять ситуацию в Сирии
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    Китай призвал Запад не обострять ситуацию в Сирии

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    Китай призвал Запад не обострять ситуацию в Сирии

    Москва, 27 апреля. Власти Китая призывают западные страны воздержаться от односторонних шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Сирии. Об этом в пятницу заявил спецпосланник КНР по Сирии Се Сяоянь, выступая в китайском посольстве в Москве.

    По его словам, Пекин серьезно обеспокоен несанкционированными ООН ударами США, Франции и Великобритании по объектам сирийской правительственной армии.         

    «Стороны должны воздержаться от любых дальнейших односторонних шагов», —  подчеркнул дипломат.

    Напомним, что 14 апреля президент США Дональд Трамп дал приказ нанести массированный ракетный удар по Сирии. К военной операции присоединились ВВС Франции и Великобритании. Поводом для нападения послужило сообщение организации «Белые каски» о «химоружии», которое якобы было применено в сирийской Думе. При этом «каски» не предоставили никаких доказательств, кроме видеоролика, который министерство обороны РФ назвало постановочным.

    Россия внесла резолюцию в Совбез ООН, которая осуждает действия западной тройки и расценивает атаку на Сирию как акт агрессии против суверенного государства, однако документ не был принят, поскольку не набрал необходимого числа голосов.

    Автор: Антон Соколов
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