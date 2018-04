«Доказательства» Запада в пользу того, что инцидент с химоружием в Думе имел место, рассыпаются на глазах, что показал пресс-брифинг России в ОЗХО.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Syrian children should be seen, not heard (Сирийских детей нужно видеть, но не слушать), опубликованной порталом The Duran.

Одним из свидетелей, выступивших на брифинге, был мальчик Хасан Диаб. Его много показывают на видео, которое «Белые каски» опубликовали в своем Twitter, и которое затем было использовано западными правительствами в качестве доказательства якобы имевшей место химатаки. К слову, именно этот ролик стал предлогом для нанесения ракетного удара США и их союзников по Сирии.

На брифинге также присутствовал медицинский персонал, который был свидетелем инцидента. Они заявили, что никто из людей на видео «Белых касок» не имел симптомов отравления газом. На самой видеозаписи также нет реальных доказательств химической атаки, кроме криков самих членов «Белых касок».

Хасан, которого в ролике поливают водой из шланга, на пресс-конференции в отеле в Гааге заявил, что не знает, почему его начали обливать водой в больнице.

«Неизвестные начали создавать хаос и обливать людей водой. Мы как специалисты видели, что нет никаких симптомов отравления химическими веществами», — сообщил врач Халил, который в тот день дежурил в отделении неотложной помощи.

Он заявил, что «пациенты с симптомами удушья» начали приходить в больницу около 7 часов вечера, но это «было результатом того, что люди дышали пылью и дымом» от бомбардировок и пожара. Халил также добавил, что всем пациентам помогали и отправляли домой, отрицая сообщения Сирийско-американского медицинского общества и «Белых касок» о том, что погибли десятки людей.

Россия и Сирия уверены, что химатака была инсценирована намеренно, поскольку нет информации ни о каких реальных жертвах и уж тем более доказательств того, что это было сделано сирийскими правительственными войсками или же по указанию Башара Асада (президент Сирии).

Западные правительства называют пресс-брифинг «растущей пропагандистской кампанией» и настаивают на том, что у них есть «доказательства». Так, в Вашингтоне заявили, что имеют образцы крови и мочи с места предполагаемого нападения.

Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что у его правительства есть «доказательство» (не уточнив, однако, что это конкретно и как оно было получено) не только того, что было применено именно химическое оружие, но и того, что за всем этим стоит режим Башара Асада. Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что почти 600 человек были якобы убиты в ходе атаки, ссылаясь на видеозапись «Белых Касок».

Тем не менее, на видео не видно 575 человек, страдающих или умирающих от воздействия хлора или другого нервно-паралитического агента. Ни в городе Дума, ни вокруг него не было зарегистрировано никаких жертв воздействия запрещенных химических веществ. Поэтому доказательства того, что в Думе использовалось химическое оружие, крайне незначительны.

И здесь возникает вопрос: откуда США взяли кровь и мочу, которые, по их заявлению, доказывают факт химатаки? Как были получены эти «доказательства»? Где все эти жертвы хлорного газа и «нервно-паралитического агента»? Почему показания свидетелей с места предполагаемого нападения не сходятся со сценарием настоящей химической атаки?

Кроме того, почему Запад так противится показаниям свидетелей? Почему Франция и США бойкотируют брифинг? Если лаборатория химических исследований в Дамаске, которая попала под ракетные удары коалиции действительно производила или хранила химическое оружие, почему ОЗХО заявила, что ее расследование не нашло этому доказательств?

По-видимому, доказательства достаточно описать, а не показать. Жертв нужно только видеть, а не слышать. Заявления можно делать и не проверять. Вину достаточно предположить, а не доказать. Военные удары можно наносить без суда и следствия, а военные кампании можно проводить без объективных причин.