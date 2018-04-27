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27 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Все стадионы ЧМ-2018 получили разрешение на эксплуатацию
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Черчесов определился с составом сборной России по футболу на ЧМ-2018
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    27 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Все стадионы ЧМ-2018 получили разрешение на эксплуатацию

    ФСБ показала видео задержания террористов ИГ, готовивших крупные теракты в Москве. Боевики обстреляли из минометов южную окраину Дамаска, есть жертвы. Все принимающие ЧМ-2018 стадионы получили разрешение на эксплуатацию.
    19:06 27 Апреля 2018
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    ФСБ показала видео задержания террористов ИГ1, готовивших крупные теракты в Москве

    27 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Все стадионы ЧМ-2018 получили разрешение на эксплуатацию

    Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания боевиков группировки «Исламское государство»1. По данным ведомства, группа прибыла в Москву из города Новый Уренгой. Подозреваемые планировали серию террористических актов в Москве и Московской области. Координация их действий осуществлялась с территории Сирии с помощью мессенджера Telegram. В ходе спецоперации были задержаны 20 человек, у них изъята экстремистская литература, а также средства коммуникации, которые использовались для связи с зарубежными кураторами.

    Владимир Путин встретился с президиумом Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге

    27 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Все стадионы ЧМ-2018 получили разрешение на эксплуатацию

    Владимир Путин заявил, что решение задач, поставленных в ходе послания президента Федеральному собранию, является исторической необходимостью. С таким обращением глава государства выступил на заседании президиума Совета законодателей Федерации в Санкт-Петербурге. Он также отметил, что выполнение поставленных задач будет зависеть от успешного взаимодействия законодателей с будущим правительством России.

    Боевики обстреляли из минометов южную окраину Дамаска, есть жертвы

    27 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Все стадионы ЧМ-2018 получили разрешение на эксплуатацию

    Квартал Кадам на юге сирийской столицы, Дамаска, подвергся минометному обстрелу со стороны террористов. Один местный житель погиб, еще четверо получили ранения. По данным полиции, минометный снаряд, запущенный боевиками, разорвался в районе Баядер Надер. Ранее стало известно о неудачной попытке джихадистов атаковать северную Хаму. Правительственные войска узнали о планах боевиков, артиллерия и авиация успели подготовиться к встрече: несколько десятков террористов были уничтожены, атака быстро захлебнулась. 

    Все принимающие ЧМ-2018 стадионы получили разрешение на эксплуатацию

    27 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Все стадионы ЧМ-2018 получили разрешение на эксплуатацию

    Разрешение на эксплуатацию получили все 12 российских площадок, которые летом примут чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта. В пятницу одобрение получил последний стадион — «Самара Арена». Отметим, он рассчитан на 45 тысяч зрителей и является самым крупным из построенных к мундиалю. Его площадь составляет 156 тысяч квадратов, а высота — 60 метров. Тестовый матч пройдет 28 апреля.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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