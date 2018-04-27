Семеро школьников погибли в Китае при нападении неизвестного с ножом

Пекин, 27 апреля. Неизвестный с ножом напал на школьников в китайской провинции Шэньси. В результате случившегося погибли семь человек.

Неизвестный напал на группу школьников, которые выходили из здания средней школы после занятий. Об этом сообщает британская телекомпания Би-би-си со ссылкой на местные власти.

В результате случившегося семь учащихся погибли и 12 пострадали. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Как стало известно, сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место происшествия, смогли задержать нападавшего. Ведется следствие.