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Семеро школьников погибли в Китае при нападении неизвестного с ножом
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    Семеро школьников погибли в Китае при нападении неизвестного с ножом

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    Семеро школьников погибли в Китае при нападении неизвестного с ножом

    Пекин, 27 апреля. Неизвестный с ножом напал на школьников в китайской провинции Шэньси. В результате случившегося погибли семь человек. 

    Неизвестный напал на группу школьников, которые выходили из здания средней школы после занятий. Об этом сообщает британская телекомпания Би-би-си со ссылкой на местные власти.

    В результате случившегося семь учащихся погибли и 12 пострадали. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Как стало известно, сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место происшествия, смогли задержать нападавшего. Ведется следствие.

    Автор: Дарья Смолина
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