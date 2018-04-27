Лавров пообещал «чистым» атлетам отстаивать их права

Москва, 27 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что есть много фактов, которые доказывают сфабрикованность обвинений против спортсменов из РФ.

Россия будет отстаивать интересы своих «чистых» атлетов, пообещал Сергей Лавров. Он подчеркнул, что профильные ведомства вместе с МОК стараются определить основные «направления для деполяризации спорта».

«Спортсмены должны иметь все возможности для того, чтобы себя реализовать», — сказал министр в ходе церемонии подписания Концепции международного сотрудничества Минспорта с главой ведомства Павлом Колобковым.

Он подчеркнул, что рассчитывает на выработку дополнительных шагов, способствующих отстаиванию прав российских спортсменов.

«Мы уже имеем немало фактов, показывающих искусственность раздутой кампании так называемых допинговых скандалов», — резюмировал Лавров, пишет Р-Спорт.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал отказ Григория Родченкова от обвинений в адрес россиян на слушаниях в CAS.