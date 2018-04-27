В Совфеде назвали абсурдом предложение отдать Крымский мост Украине в качестве «контрибуции»

Депутат Верховной рады Рефат Чубаров выступил с предложением передать Крымский мост «специальному международному консорциуму» в качестве «контрибуции».

«Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — заявил украинский политик.

Сенатор от Республики Крым, член Совета Федерации Сергей Цеков назвал заявление Чубарова полным абсурдом.

«Вся политика Украины — это сплошная фантасмагория, а заявления руководства Киева — чистый абсурд: глупые утверждения сменяют друг друга, за каждым абсурдным высказыванием рано или поздно непременно последует следующее, одна фантазия сменяется другой», — отметил парламентарий.

Вместо того, чтобы агрессивно высказываться в адрес России и Крыма, украинским элитам стоит подумать о том, как восстановить добрососедские отношения с РФ.

«Властям пора задуматься над тем, как восстановить дружеские отношения с Россией. Также им не помешало бы обдумать, как они могли бы использовать мост, который построила Россия, в том числе и в интересах Киева. В частности, инфраструктурный объект мог бы быть использован для транспортировки украинских товаров и грузов в Краснодар и другие регионы, в том числе регионы Ближнего Востока и Азии. Это реально, и рано или поздно это произойдет», — уверен сенатор.

Отношения России и Украины в любом случае нормализуются, продолжает собеседник агентства. Вряд ли ситуация поменяется при действующем киевском режиме, но перелом может произойти при следующем руководстве, либо позже.

«Что касается самого Чубарова, как политика я его знаю очень давно и не могу не отметить определенный регресс. Если в начале 90-х годов он трезво оценивал ситуацию и действовал как политик-реалист, то теперь он стал политиком-эскапистом. Мечтам о том, что Крым когда-нибудь станет некой крымско-татарской республикой, никогда не будет суждено воплотиться в реальность. Ни на нашем веку, ни в дальнейшем будущем», — заключил Сергей Цеков.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. На плебисците абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к Российской Федерации. Киев в своей агрессивной риторике спекулирует этим фактом и пытается продемонстрировать, что воссоединение было незаконным, несмотря на то, что процедура присоединения соответствовала всем нормам международного права.