Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 27 апреля.

Положение дел в ВСУ не только оставляет желать лучшего, но и стремительно ухудшается. Об этом рассказал бывший командир Вооруженных сил Украины Владимир Шилов. Все очень плохо: в Киеве признали, что ВСУ находятся в катастрофически плачевном состоянии.

Известный российский музыкант Леонид Агутин заявил, что состав жюри нового сезона проекта «Голос» будет полностью обновлен. Однако Агутин не откажется от возможности снова участвовать в программе. Агутин рассказал о смене состава жюри шоу «Голос».

Сквозной идентификатор, который должен объединить номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений россиян, появится в 2019 году, сообщил источник, близкий к Центробанку. Данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений в РФ привяжут к единому номеру.

Протоиерей Всеволод Чаплин считает, что часть верующих откажется принять единый идентификационный номер, и государству стоит учесть их позицию. Многие не примут: протоиерей Чаплин разъяснил свое отношение к единому идентификатору.

Ученые из Медицинского колледжа в Джорджии выяснили, что употребление пищевой соды уменьшает риск воспаления при таких аутоиммунных заболеваниях, как ревматоидный артрит. Ученые нашли неожиданную пользу пищевой соды.

Японские ученые установили возможную причину вымирания неандертальцев. Ученые выяснили причину вымирания неандертальцев.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Соответствующее решение было принято в пятницу на заседании совета директоров ЦБ по процентной политике, сообщает пресс-служба регулятора. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

Льды российской Арктики стали таять в два раза быстрее за последние десять лет, сообщают климатологи из Корнелльского университета в США. Льды российской Арктики стали таять в два раза быстрее.

Завод «Авиакон», который входит в госконцерн Укроборонпром, закупает у России лопасти несущего винта к вертолетам Ми-8. Либо из елей настрогать: на Украине объяснили закупку в РФ комплектующих для вертолетов.

Проблемы с дыханием у жителей сирийской Думы были вызваны пылью и дымом от бомбардировок, а не химической атакой, о которой заявили «Белые каски». Переломный момент в информационной войне: эксперт прокомментировал появление Хасана Диаба на брифинге в Гааге.