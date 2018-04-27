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«Охоте на ведьм должен прийти конец»: Трамп отреагировал на доклад о «вмешательстве» в выборы
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    «Охоте на ведьм должен прийти конец»: Трамп отреагировал на доклад о «вмешательстве» в выборы

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    «Охоте на ведьм должен прийти конец»: Трамп отреагировал на публикацию доклада о «вмешательстве» в выборы

    Вашингтон, 27 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинениям в сговоре его предвыборного штаба с Россией должен прийти конец.

    «Только что был опубликован доклад комитета по разведке палаты представителей. «Нет свидетельств» того, что кампания Трампа «вступила в сговор, координацию или заговор с Россией». Кампания Хиллари Клинтон заплатила за компромат, полученный от России - ну надо же! Абсолютная охота на ведьм! Теперь это должно прекратиться», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

    Ранее конгресс США рассекретил часть доклада по так называемому «российскому вмешательству». Документ состоит из 200 страниц. Авторы доклада утверждают, что с 2015 года Россия якобы «осуществляла кампанию по подрыву президентских выборов в США». При этом комитет конгресса не нашел свидетельств «сговора» между штабом Трампа и Россией.

    Стоит отметить, что после избрания Трампа президентом США в Вашингтоне заявили о «вмешательстве России в выборы». Москва неоднократно опровергала обвинения США о «вмешательстве», требуя предоставить доказательства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», а глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на то, что не существует фактов, подтверждающих так называемое «вмешательство».

    Автор: Алексей Громов
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