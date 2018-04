«Охоте на ведьм должен прийти конец»: Трамп отреагировал на доклад о «вмешательстве» в выборы

Вашингтон, 27 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинениям в сговоре его предвыборного штаба с Россией должен прийти конец.

Just Out: House Intelligence Committee Report released. “No evidence” that the Trump Campaign “colluded, coordinated or conspired with Russia.” Clinton Campaign paid for Opposition Research obtained from Russia- Wow! A total Witch Hunt! MUST END NOW!