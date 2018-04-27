Изначально это был сброд: в России согласились со словами экс-командира ВСУ о плачевном состоянии армии

Экс-командир ВСУ Владимир Шилов сообщил о бедственном положении украинской армии. Российский военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин отметил, что к ухудшению ситуации привела изначально неверная политика Киева.

Как рассказал в интервью «Обозревателю» бывший командир Вооруженных сил Украины Владимир Шилов, половина украинских военнослужащих, если бы имели возможность, расторгли бы контракт и ушли на гражданку.

«Все действительно плохо. Не дай бог, Россия дернется», — цитирует Шилова украинское издание.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин, использование армии для выполнения полицейской функции было стратегической ошибкой руководства Украины.

«Дело в том, что воинские подразделения, тем более созданные на лету, на бегу, как-нибудь, давай-давай, они не могут долго находиться в состоянии противостояния гражданскому населению, — объяснил эксперт. — Неминуемо произойдет полное разложение дисциплины, пьянство, деморализация. Таким образом армия превратится в сброд».

При этом Александр Жилин считает, что украинская армия, созданная для несения службы в Донбассе, изначально была «сбродом».

«Я это не специально уничижительно говорю. Украинская армия и была сбродом изначально, а не превратилась в него за четыре года. Потому что ее формировали таким образом, чтобы в случае начала боевых действий в первую очередь погибли люди предпенсионного возраста, дабы облегчилось давление на бюджет, и всякие хромые, косые и прочие, которых надо лечить и так далее. Это была такая антисоциальная программа киевского режима. Поэтому эти вещи, которые мы наблюдаем сегодня — с дезертирствами, небоевыми потерями — это все естественно и предсказуемо», — заметил военный аналитик.

Так же он отметил одну особенность украинского менталитета, которая не дает украинской армии обрести уважение среди населения.

«Надо знать украинский менталитет. А я знаю, я родился и вырос на Украине. Как только появилась возможность уехать на Запад, да куда угодно из родных пенатов, лишь бы заработать денег, «служба Отечеству» стала совершенно не престижной, — уверен Жилин. — На Украине люди до сих пор живут с дурацким представлением, что, убежав в Польшу или куда-то еще, они обретут счастье и халяву. Украинцы живут вечным стремлением к халяве. Поэтому вот это морально-психологическое состояние, что Петро поехал, а я тут сижу с автоматом, и на фиг мне все это надо, тоже имеет место быть».

Александр Жилин согласен с бывшим командиром ВСУ в том, что, была бы воля, все бы контрактники разбежались.