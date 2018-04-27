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Демократы в Конгрессе США продолжат расследование в отношении России
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    Демократы в Конгрессе США продолжат расследование в отношении России

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    Демократы в Конгрессе США продолжат расследование в отношении России

    Вашингтон, 27 апреля. Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси сообщила, что демократы в Конгрессе США продолжат расследование по предполагаемому вмешательству России в выборы.

    По словам Пелоси, в окончательном докладе комитета по разведке палаты представителей содержатся значительные недостатки.

    «Республиканцы Палаты представителей насмехалась над разведывательным комитетом и его расследованием атак из-за рубежа на нашу демократию…их прикрытие президента Трампа подрывает нашу национальную безопасность», — говорится в сообщении Пелоси. 

    Комитет по разведке палаты представителей США обеспокоен тем, что Россия продолжит вмешиваться в выборы других стран. Об этом говорится в распространенном в пятницу документе.

    «Комитет сохраняет обеспокоенность тем, что Россия продолжит (усилия) по подрыву западных демократий, подогревая социальные проблемы, политическую нестабильность и разделение», — говорится в докладе.

    Обвинения, что якобы Россия причастна к вмешательству в американские выборы, опровергают и в Кремле, и в Белом доме. Обвинения являются «абсолютно голословными», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Автор: Дарья Смолина
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