Демократы в Конгрессе США продолжат расследование в отношении России

Вашингтон, 27 апреля. Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси сообщила, что демократы в Конгрессе США продолжат расследование по предполагаемому вмешательству России в выборы.

По словам Пелоси, в окончательном докладе комитета по разведке палаты представителей содержатся значительные недостатки.

«Республиканцы Палаты представителей насмехалась над разведывательным комитетом и его расследованием атак из-за рубежа на нашу демократию…их прикрытие президента Трампа подрывает нашу национальную безопасность», — говорится в сообщении Пелоси.

Комитет по разведке палаты представителей США обеспокоен тем, что Россия продолжит вмешиваться в выборы других стран. Об этом говорится в распространенном в пятницу документе.

«Комитет сохраняет обеспокоенность тем, что Россия продолжит (усилия) по подрыву западных демократий, подогревая социальные проблемы, политическую нестабильность и разделение», — говорится в докладе.

Обвинения, что якобы Россия причастна к вмешательству в американские выборы, опровергают и в Кремле, и в Белом доме. Обвинения являются «абсолютно голословными», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.