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В Киеве предложили забрать у России Крымский мост в качестве контрибуции
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    В Киеве предложили забрать у России Крымский мост в качестве контрибуции

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    В Киеве предложили забрать у России Крымский мост в качестве контрибуции

    Киев, 27 апреля. Украинские власти предложили отобрать у России Крымский мост и передать его под управление специально созданного международного консорциума в качестве контрибуции Москвы.

    С таким предложением выступил депутат Верховной рады и лидер запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» Рефат Чубаров.

    «Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — заявил он.

    Чубаров также считает необходимым как минимум предупреждать всех людей, посещающих Крым, о «незаконных действиях», а в идеале — вводить против них санкции. По словам депутата, в настоящее время правоохранительные органы обсуждают это предложение.

    Напомним, что Чубаров неоднократно выступал с антироссийской риторикой. Именно он был организатором энергетической и продуктовой блокады Крыма, введенной против жителей полуострова в качестве наказания за их решение присоединиться к России.

    Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Соколов
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