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Фактов не нашли: Конгресс обнародовал доклад о «вмешательстве» РФ в выборы в США
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    Фактов не нашли: Конгресс обнародовал доклад о «вмешательстве» РФ в выборы в США

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    Фактов не нашли: Конгресс обнародовал доклад о «вмешательстве» РФ в выборы в США

    Вашингтон, 27 апреля. Власти США не нашли свидетельств «сговора» между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией, говорится в полной версии рассекреченного доклада комитета палаты представителей американского Конгресса, обнародованного 27 апреля. 

    «Комитет не нашел никаких свидетельств в пользу того, что предвыборный штаб Трампа сговаривался, координировался и вступал в заговор с РФ, хотя расследование обнаружило, что штабы Трампа и Хиллари Клинтон предпринимали необдуманные действия», — отмечается в докладе. 

    Американские власти пришли к выводу, что встречи между окружением президента Дональда Трампа, в том числе генпрокурора США Джеффа Сешнса с представителями российского правительства, включая посла РФ Сергея Кисляка, не отражали какую бы то ни было координацию с РФ. 

    Напомним, что обвинения якобы имеющейся причастности России к вмешательству в выборы в США опровергают в Белом доме, и в Кремле. Спецпрокурор Роберт Мюллер также сделал вывод, что никакого сговора не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно называл все обвинения голословными.

    Автор: Ирина Селезнева
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