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РГО и Минобороны создадут географический атлас мира по поручению Путина
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    РГО и Минобороны создадут географический атлас мира по поручению Путина

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    РГО и Минобороны создадут географический атлас мира по поручению Путина

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Русское географическое общество (РГО), Росреестр и министерство обороны России создадут новый географический атлас мира. Соответствующее поручение дал в пятницу президент РФ Владимир Путин.

    «При самом активном участии РГО предлагается подготовить новый географический атлас мира. Я прошу заняться созданием атласа Росреестр вместе с экспертами Русского географического общества и при участии Минобороны», — отметил он.

    Министерство обороны, по словам президента, должно предоставить составителям атласа свой картографический архив. Путин подчеркнул, что российские власти не будут никому ничего навязывать, однако не потерпят искажения исторических и географических фактов.

    Глава государства назвал архаичным существования на картах грифа секретности, а также выразил сожаление в связи с тем, что многие русскоязычные топонимы на сегодняшний день исчезают с карт. В частности, названия, данные первооткрывателями Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, почти вышли из оборота.

    Автор: Антон Соколов
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