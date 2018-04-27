РГО и Минобороны создадут географический атлас мира по поручению Путина

Санкт-Петербург, 27 апреля. Русское географическое общество (РГО), Росреестр и министерство обороны России создадут новый географический атлас мира. Соответствующее поручение дал в пятницу президент РФ Владимир Путин.

«При самом активном участии РГО предлагается подготовить новый географический атлас мира. Я прошу заняться созданием атласа Росреестр вместе с экспертами Русского географического общества и при участии Минобороны», — отметил он.

Министерство обороны, по словам президента, должно предоставить составителям атласа свой картографический архив. Путин подчеркнул, что российские власти не будут никому ничего навязывать, однако не потерпят искажения исторических и географических фактов.

Глава государства назвал архаичным существования на картах грифа секретности, а также выразил сожаление в связи с тем, что многие русскоязычные топонимы на сегодняшний день исчезают с карт. В частности, названия, данные первооткрывателями Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, почти вышли из оборота.