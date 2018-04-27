«А теперь статистика...»: Захарова отреагировала на заявление Хейли о бремени взносов США в бюджет ООН

Москва, 27 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике заявление постпреда США в ООН Никки Хейли. Американский дипломат ранее пожаловалась на бремя взносов в ООН, отметив, что Вашингтон платит в бюджет организации больше, чем три крупнейших донора, вместе взятых.

«Наша североамериканская сестра продолжает зажигать… Вы, Никки, видимо, не знаете, но государственный долг Соединенных Штатов Америки составляет 21 триллион долларов, а именно 106% ВВП США. Исходя из Вашей логики, с вами не то что голосовать, а разговаривать никто не должен», — написала Захарова в Facebook, сопроводив свое сообщение серьезной статистической выкладкой.

Захарова в частности напомнила, что объем неуплаченных США взносов в текущем году — а это взносы в регулярный бюджет ООН, в бюджеты операций по поддержанию мира и в международные трибуналы — составляет более 2,2 миллиарда долларов. В то же время американская задолженность перед регулярным бюджетом ООН почти доросла до 940 миллионов долларов.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства порекомендовала Хейли или перестать жить в мире абсурда, или «провести пересчет и стойко наблюдать стремление показателей совместного голосования к нулевой отметке».

Отметим также, что свой ответ Хейли Захарова озаглавила на английском: «Деньги заставляют мир крутиться вокруг США» (отсылка к популярной песне Лайзы Миннелли, где есть строчка «Деньги заставляют мир крутиться»).