Путин объявил о начале конкурса Русского географического общества

Москва, 27 апреля. Глава государства Владимир Путин объявил открытие конкурса на соискание третьей премии Русского географического общества, об этом он заявил во время заседания Попечительского совета в северной столице.

Президент РФ дал старт конкурса на соискание традиционной премии РГО. Он отметил, что при поддержке географического общества организовывают все больше интересных экспедиций, просветительских акций, документальных проектов о России. Владимир Путин добавил, что в конце 2018 года самые достойные участники конкурса будут награждены.

«Отметим тех, кто отдает себя изучению нашего традиционного наследия, воспитанию экологической культуры, охране родной природы», — отметил он.

Напомним, что 27 апреля у Путина довольно плотный рабочих график. Он принял встретился в Петербурге с ректорами российских вузов, обсудил со спикерами двух палат парламента вопросы законодательства.