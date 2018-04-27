Сирия новости 27 апреля 19.30: пять человек пострадало под огнем ИГ в Дамаске, при взрыве в Идлибе был ранен духовный лидер «Ан-Нусры»
Сирия, 27 апреля. Пять мирных жителей Дамаска пострадало под огнем ИГ1, при взрыве в Идлибе ранения получил духовный лидер «Тахрир аш-Шам», ВС Турции атакуют позиции SDF в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
ВКС РФ: бьют по ИГ в Дамаске.
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются к югу от Дамаска.
«Исламское государство»1: обстреляло мирные районы Дамаска.
Курды: потеряли нескольких бойцов в Хасаке.
ВС Турции: атаковали позиции SDF в Хасаке.
Провинция Дамаск
Террористы «Исламского государства» обстреляли район Аль-Кадам со своих позиций в Хаджар аль-Асваде, пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@dnnar). Информационное агентство SANA передает, что в результате атаки ИГИЛовцев один мирный житель погиб и еще четверо гражданских получили ранения.
Ранее сообщалось, что под прикрытием ВКС РФ и ВВС Сирии Сирийская арабская армия (САА) продвигается в южных пригородах Дамаска к району Зейн.
Провинция Идлиб
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что за прошедшие сутки на подконтрольных «Тахрир аш-Шам» территориях провинции Идлиб было убито 17 мирных сирийцев.
Недалеко от города Серакиб на мине подорвался автомобиль «Джебхат ан-Нусры»1. По сведениям информационного агентства Al-Masdar News, в результате взрыва был ранен духовный лидер радикальной коалиции Абдулла аль-Мухайсини.
Провинция Хасака
ВС Турции атаковали позиции Демократических сил Сирии (SDF) недалеко от населенного пункта Майселун на севере провинции Хасака. По сведениям информагентства Fars News, в результате артиллерийского обстрела турецкой армии погибло несколько бойцов курдского ополчения.
Fars News также сообщает, что в городе Камышлы взорвался склад оружия и боеприпасов «демократической армии». Данных о пострадавших нет. В связи с происшествием в населенном пункте и его окрестностях был объявлен комендантский час.
Ирак
На юге Багдада сдетонировало самодельное взрывное устройство. По информации Iraqi News, в результате происшествия два мирных жителя иракской столицы получили тяжелые ранения.
Террористы «Исламского государства» напали на расположения проправительственных сил Ирака на юге провинции Киркук. Информационное агентство Iraqi News пишет, что в ходе противостояния погибло двое сотрудников федеральной полиции, пострадало еще трое военнослужащих.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)