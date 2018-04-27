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«Как курица лапой»: Путин пошутил о своем почерке
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    «Как курица лапой»: Путин пошутил о своем почерке

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    «Как курица лапой»: Путин пошутил о своем почерке

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Президент России Владимир Путин пошутил по поводу своего почерка в заметках, выступая на заседании Совета законодателей РФ. Глава государства сказал, что не может разобрать то, что написал.

    «Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений», — пошутил Путин.

    В ходе встречи с Советом законодателей президент записывал что-то на листке, чтобы впоследствии ответить на предложения и инициативы депутатов. Однако в ответной речи Путину пришлось остановиться, чтобы разобрать собственный почерк.

    Уже через мгновение российский лидер продолжил выступление.

    Ранее Путин назвал возможным принятие модельного закона для операторов связи в РФ. 

    Автор: Дима Оленин
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