Пилот-курсант удачно посадил самолет без шасси после столкновения с птицей

Майкоп, 27 апреля. Пилот-курсант совершил экстренную посадку учебного самолета в Адыгее из-за птицы, которая попала в двигатель судна.

Как стало известно, учебный самолет Л-39 Майкопской учебной авиационной базы совершил жесткую посадку в районе поселка Косинов. На борту воздушного судна находился пилот –курсант, его госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Как сообщает министерство обороны РФ, птица попала в двигатель воздушного судна. Летчик в условиях ограниченного времени оценил обстановку и принял решение посадить самолет на неподготовленную площадку без выпущенных шасси.

«Пятый канал» опубликовал видео, на котором показаны фрагменты учебного самолета после экстренного приземления.