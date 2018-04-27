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Пилот-курсант удачно посадил самолет без шасси после столкновения с птицей
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    Пилот-курсант удачно посадил самолет без шасси после столкновения с птицей

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    Пилот-курсант удачно посадил самолет без шасси после столкновения с птицей

    Майкоп, 27 апреля. Пилот-курсант совершил экстренную посадку учебного самолета в Адыгее из-за птицы, которая попала в двигатель судна.

    Как стало известно, учебный самолет Л-39 Майкопской учебной авиационной базы совершил жесткую посадку в районе поселка Косинов. На борту воздушного судна находился пилот –курсант, его госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника.

    Как сообщает министерство обороны РФ, птица попала в двигатель воздушного судна. Летчик в условиях ограниченного времени оценил обстановку и принял решение посадить самолет на неподготовленную площадку без выпущенных шасси.

    «Пятый канал» опубликовал видео, на котором показаны фрагменты учебного самолета после экстренного приземления.

    Автор: Дарья Смолина
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