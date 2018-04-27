Создатель знаменитой «Нивы» скончался в Тольятти

Москва, 27 апреля. Один из конструкторов знаменитого российского внедорожника «Нива» Валерий Доманский скончался в возрасте 76 лет в Тольятти. Причиной смерти стала остановка сердца.

Именно он вместе со своим коллегой Петром Прусовым создал первую «Ниву», которая породила целую серию внедорожников, прошедших проверку временем. На протяжении почти все всей своей карьеры Доманский занимался различными модификациями «Нивы», включая модели ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Кроме того, инженер продолжительное время работал над уникальным проектом плавающей «Нивы» (ВАЗ-2122 «Река») по заказу министерства обороны, однако данный проект так и не дошел до стадии серийного производства. Самой популярной моделью, над которой работал Доманский, в итоге стал Chevrolet Niva (ВАЗ-2123), снискавший славу народного автомобиля.