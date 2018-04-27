«Мы не хотим повторения Ливии и Ирака»: дипломат КНР отказался верить заявлению Запада о Думе без доказательств

Москва, 27 апреля. Выводы о применении химоружия в Сирии должны делать исключительно на основе доказательств, нельзя просто указывать на кого-то пальцем. Такое мнение выразил спецпосланник Китая по Сирии Се Сяоянь.

Любые выводы должны сопровождаться убедительными доказательствами, напомнил китайский дипломат Се Сяоянь. Он отказался верить бездоказательным обвинениям Запада в адрес Дамаска в связи с инсценировкой химатаки в Думе 7 апреля.

«Мы не хотим повторения ливийского или иракского сценария. Нам нужно расследование, чтобы понять, была ли химатака, и если это произошло, то кто это сделал, кто виновник, найти их», — пояснил он.

Спецпосланник по Сирии подчеркнул, что необходимы факты, «нельзя просто указывать на кого-то пальцем».

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия располагает доказательствами причастности Британии к постановке химатаки в Думе, пишет РИА Новости. Министр напомнил, что видео инсценировки предоставили НПО «Белые каски», которые действуют на подконтрольных боевикам территориях Сирии.