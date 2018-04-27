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Группа ABBA после 35-летнего перерыва записала две новые песни
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    Группа ABBA после 35-летнего перерыва записала две новые песни

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    Группа ABBA после 35-летнего перерыва записала две новые песни

    Москва, 27 апреля. Шведский музыкальный квартет ABBA записал две новые песни после 35-летнего перерыва. Об этом говорится в сообщении, опубликованном  на официальной странице группы в Instagram.

    «Мы почувствовали, что через 35 лет было бы интересно вновь объединиться и отправиться в студию звукозаписи. Так мы и сделали. Это было так, будто время остановилось, и мы просто были в коротком отпуске. Это были очень приятные ощущения!» — говорится в сообщении.

     

    #abbaofficial #abba

    Публикация от @ abbaofficial

    В результате совместной работы были записаны две новые песни, презентация одной из них состоится в декабре в эфире специального телешоу, которое подготовят телекомпании NBC и Би-би-си. Во время презентации на сцене будут выступать голограммы участников квартета.

    Напомним, группа ABBA была создана в Швеции в 1972 году. В 1974 году коллектив одержал победу на конкурсе «Евровидение» с песней Waterloo. За всю историю группы было продано более 400 миллионов копий синглов и альбомов по всему миру. Коллектив прекратил свое существование в 1983 году.

    Автор: Алексей Громов
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