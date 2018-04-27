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ФСБ и МВД пресекли крупный канал поставок наркотиков из ЕС в РФ
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    ФСБ и МВД пресекли крупный канал поставок наркотиков из ЕС в РФ

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    ФСБ и МВД пресекли крупный канал поставок наркотиков из ЕС в РФ

    Москва, 27 апреля. Сотрудники ФСБ и МВД совместными действиями пресекли канал особо крупных поставок наркотиков из стран Евросоюза в РФ, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

    В частности, спецслужбами и сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-розыскные мероприятия по пресечению деятельности лиц, причастных к созданию трансграничного канала поставок наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере в Россию из стран ЕС. Злоумышленники хотели продавать наркотики на территории Северо-Западного федерального округа, отмечается в сообщении.

    Оперативникам удалось установить организаторов и активных членов наркогрупировки, также была получена информация, подтверждающая характер поставок запрещенных веществ.

    На последнем этапе операции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области были задержаны шесть членов ОПГ. В ходе обыска были изъяты наркотические вещества, оружие, транспортные средства.

    По данному факту возбудили два уголовных дела. Все участники ОПГ заключенные под стражу.

    Автор: Алексей Громов
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