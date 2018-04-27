Сирия: в Алеппо прошел митинг в память о жертвах геноцида армян

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в городе Алеппо, где прошел митинг в честь 103-ей годовщины геноцида армян 1915 года, который происходил на подконтрольных Османской империи территориях Западной Армении, Киликии и некоторых других районах. В ходе депортаций, преследований и массовых убийств армянского населения погибло по разным данным от шестисот шестидесяти четырех тысяч до миллиона двухсот человек. Именно эти трагические события привели к появлению самого термина «геноцид» и закреплению его в международном праве.

Сирийские армяне в Алеппо при участии общественных организаций города провели митинг, на котором не только почтили память жертв событий 1915-го года, но и осудили военные действия турецких вооруженных сил и их союзников на территории Сирии, требуя бойкота турецких товаров.

Стоит отметить, что операция ВС Турции и протурецких группировок, получившая название «Оливковая ветвь» была спровоцирована намерением Соединенных Штатов создать на основе курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) так называемые «Силы безопасности границы». Данная инициатива своего союзника по НАТО вызвало острую реакцию Анкары, которая считает курдские вооруженные формирования террористическими организациями. Их возможное усиление у турецких границ при поддержке Соединенных Штатов Америки и инициировало начало операции в Африне, целью которой были исключительно, по словам турецкого руководства, террористы «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Отрядов народной самообороны» (YPG), а также боевики «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ).

В конце марта 2018-го года Африн полностью перешел под контроль турецких вооружённых сил и протурецких группировок, после чего началась подготовка к наступлению на Манбидж, который также контролируется курдскими вооруженными формированиями. По заявлениям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, операция «Оливковая ветвь» не ставит под сомнение территориальную целостность, независимость и суверенитет Сирийской Арабской Республики как государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.