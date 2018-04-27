Госдума и «Ростех» обсудят вопросы диверсификации предприятий ОПК

Санкт-Петербург, 27 апреля. Госдума совместно с компанией «Ростех» планирует обсудить вопросы диверсификации продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Об этом заявил в пятницу председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Следующее заседание, посвященное задачам диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, проведем вместе с корпорацией «Ростех». Планируем отработать предложения, которые потом лягут в основу соответствующих законодательных решений», — отметил он.

Напомним, что в пятницу президент России Владимир Путин принял участие в заседании Совета законодателей. Глава государства призвал парламентариев активнее взаимодействовать с правительством для эффективной реализации послания Федеральному собранию, которое было зачитано народным избранникам в марте.