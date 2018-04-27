Меню
Политика
Госдума и «Ростех» обсудят вопросы диверсификации предприятий ОПК
Спорт
«Их выдающиеся достижения – наша общая гордость»: Путин поздравил ЦСКА с 95-летием
Следующая новость
Загрузка...

    Госдума и «Ростех» обсудят вопросы диверсификации предприятий ОПК

    356

    Госдума и «Ростех» обсудят вопросы диверсификации предприятий ОПК

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Госдума совместно с компанией «Ростех» планирует обсудить вопросы диверсификации продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Об этом заявил в пятницу председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «Следующее заседание, посвященное задачам диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, проведем вместе с корпорацией «Ростех». Планируем отработать предложения, которые потом лягут в основу соответствующих законодательных решений», —  отметил он.

    Напомним, что в пятницу президент России Владимир Путин принял участие в заседании Совета законодателей. Глава государства призвал парламентариев активнее взаимодействовать с правительством для эффективной реализации послания Федеральному собранию, которое было зачитано народным избранникам в марте.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.