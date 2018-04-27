Меню
Спорт
«Зенит» по окончании сезона проведет переговоры с тренером «Арсенала»
Спорт
«Их выдающиеся достижения – наша общая гордость»: Путин поздравил ЦСКА с 95-летием
Следующая новость
Загрузка...

    «Зенит» по окончании сезона проведет переговоры с тренером «Арсенала»

    39

    «Зенит» по окончании сезона проведет переговоры с тренером «Арсенала»

    Санкт-Петербург, 27 апреля. «Зенит» по окончании сезона намерен провести переговоры с главным тренером тульского «Арсенала» Миодрагом Божовичем. По информации Федерального агентства новостей, черногорский специалист входит в шорт-лист сине-бело-голубых.

    Впрочем, по словам источника, в списке возможных преемников Роберто Манчини порядка 10 специалистов.     

    Напомним, Миодраг Божович возглавил «Арсенал» летом прошлого года. Под его руководством команда занимает 7-е место в таблице чемпионата России за 3 тура до финиша, а до его прихода боролась за выживание. При этом черногорский тренер имеет богатый опыт работы в премьер-лиге (и свободно говорит по-русски) — его первым российским клубом в далеком 2008 году был пермский «Амкар». Затем Божович также тренировал столичные «Москву», «Динамо» и «Локомотив», а также «Ростов».

    Роберто Манчини также возглавил «Зенит» летом прошлого года. По его инициативе в Петербург была приглашена группа аргентинских футболистов, обошедшихся клубу почти в 80 миллионов евро. После 27 туров сине-бело-голубые занимают четвертое место в чемпионате, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.

    Таким образом с высокой долей вероятности «Зенит» третий год подряд останется без путевки в главный европейский клубный турнир — Лигу чемпионов. Такое развитие событий почти неминуемо приведет к отставке Роберто Манчини, которого уже активно сватают как в сильнейшие клубы Серии А, так и в сборную Италии.  

    Автор: Константин Тихов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.