«Зенит» по окончании сезона проведет переговоры с тренером «Арсенала»

Санкт-Петербург, 27 апреля. «Зенит» по окончании сезона намерен провести переговоры с главным тренером тульского «Арсенала» Миодрагом Божовичем. По информации Федерального агентства новостей, черногорский специалист входит в шорт-лист сине-бело-голубых.

Впрочем, по словам источника, в списке возможных преемников Роберто Манчини порядка 10 специалистов.

Напомним, Миодраг Божович возглавил «Арсенал» летом прошлого года. Под его руководством команда занимает 7-е место в таблице чемпионата России за 3 тура до финиша, а до его прихода боролась за выживание. При этом черногорский тренер имеет богатый опыт работы в премьер-лиге (и свободно говорит по-русски) — его первым российским клубом в далеком 2008 году был пермский «Амкар». Затем Божович также тренировал столичные «Москву», «Динамо» и «Локомотив», а также «Ростов».

Роберто Манчини также возглавил «Зенит» летом прошлого года. По его инициативе в Петербург была приглашена группа аргентинских футболистов, обошедшихся клубу почти в 80 миллионов евро. После 27 туров сине-бело-голубые занимают четвертое место в чемпионате, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.

Таким образом с высокой долей вероятности «Зенит» третий год подряд останется без путевки в главный европейский клубный турнир — Лигу чемпионов. Такое развитие событий почти неминуемо приведет к отставке Роберто Манчини, которого уже активно сватают как в сильнейшие клубы Серии А, так и в сборную Италии.