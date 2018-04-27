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Вандалы разнесли на мелкие кусочки памятник рублю в Сыктывкаре
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    Вандалы разнесли на мелкие кусочки памятник рублю в Сыктывкаре

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    Вандалы разнесли на мелкие кусочки памятник рублю в Сыктывкаре

    Сыктывкар, 27 апреля. Вандалы разрушили памятник российской национальной валюте, рублю, установленный на Стефановской площади Сыктывкара. Об этом рассказали в пресс-службе МВД региона.

    Инцидент произошел ранним утром 27 апреля. Охранник одного из расположенных на площади банков позвонил в полицию и сообщил, что неизвестные повредили арт-объект «Знак рублю».

    Сообщается, что вандалы «постарались на славу»: сделанный из стекла и металла памятник буквально разнесли на мелкие кусочки, при этом трещина образовалась даже в пьедестале. При этом около памятника установлено несколько камер видеонаблюдения, что оставляет надежду на то, что злоумышленники будут идентифицированы и привлечены к ответственности.

    Напомним, памятник рублю торжественно открыли в 2015 года. Его создали Национальном банке Республики Коми.     

    Автор: Федор Веснин
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