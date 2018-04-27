Путин призвал исключить «надуманные предлоги» для развития «Ямала СПГ»
Санкт-Петербург, 27 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что важно исключить «надуманные предлоги» для сдерживания развития таких проектов, как «Ямал СПГ».
«Ямал СПГ» занимается проектом строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбейского местонахождения. Согласно данным, планируется создать три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная, рассчитанная на миллион.
Ранее прошло заседание Госдумы под председательством главы нижней палаты парламента Вячеслава Володина в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа. На заседании парламентарии обсуждали реализацию инвестиционных проектов на примере «Ямала СПГ».
Российский лидер отметил, что проект очень хороший, и является «новым шагом». Путин подчеркнул, что «в таком объеме мы самостоятельно еще такого не делали, проект по сжижению природного газа», сообщает РИА Новости.
«Важно только чтобы поменьше было там надуманных предлогов для сдерживания развития, но это уже не имеет отношения к тому, что Вячеслав Викторович говорил: то в порт не пускают под надуманными предлогами газовозы, то не выпускают. Это уже перебор. Мы будем разбираться», — добавил Путин.