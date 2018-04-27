Путин призвал исключить «надуманные предлоги» для развития «Ямала СПГ»

Санкт-Петербург, 27 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что важно исключить «надуманные предлоги» для сдерживания развития таких проектов, как «Ямал СПГ».

«Ямал СПГ» занимается проектом строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбейского местонахождения. Согласно данным, планируется создать три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная, рассчитанная на миллион.

Ранее прошло заседание Госдумы под председательством главы нижней палаты парламента Вячеслава Володина в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа. На заседании парламентарии обсуждали реализацию инвестиционных проектов на примере «Ямала СПГ».

Российский лидер отметил, что проект очень хороший, и является «новым шагом». Путин подчеркнул, что «в таком объеме мы самостоятельно еще такого не делали, проект по сжижению природного газа», сообщает РИА Новости.