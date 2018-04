СМИ рассказали о судьбе крылатой ракеты США, попавшей в руки российских военных

Министерство обороны России показало фотографии того, что, по утверждению российских военных, осталось от крылатых ракет США, использовавшихся для нанесения недавних ударов по Сирии.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Что будет с крылатой ракетой, попавшей в руки русских» (What Happens to a Cruise Missile Captured by the Russians), опубликованной 26 апреля изданием Popular Mechanics. Автор: Джо Паппалардо (Joe Pappalardo).

Подзаголовок статьи гласит: «Говорят, самая страшная судьба для крылатой ракеты — попасть к противнику целой».

«Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей, — сказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской. — Две из них, в том числе крылатая ракета «Томагавк» и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву. Сейчас их исследуют наши эксперты. Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения».

Любая ракета, выпущенная по противнику, считается расходуемым материалом, и специально сделана так, чтобы не раскрывать слишком много секретов в том случае, если она попадет в его руки. Однако в современных ракетах есть некоторые аппаратные элементы, которые могли бы оказаться полезными для технологически продвинутого противника.

В 1998 году уже произошел подобный случай — шесть ракет «Томагавк» разбились в Пакистане во время удара по базам, подконтрольным Усаме бен Ладену. Пакистанские и китайские ученые, как сообщается, тщательно изучили эти ракеты и использовали полученную информацию для развития своих собственных программ вооружений.

Но реальная ценность захваченной ракеты заключается не в возможности создания аналогичной ракеты. Реальная ценность заключается в том, что, когда вы изучаете оружие противника, вы можете выяснить, как его обезвредить, то есть, как перехватить ракету. Кроме того, с помощью захваченного оружия создаются симуляции боя с конкретным противником.

У русских есть свои крылатые ракеты, и Россия уже доказала, что это оружие работает, когда нанесла серию ракетных ударов по террористическим объектам в Сирии с военных кораблей в Каспийском море. Ракеты, которые используют GPS и внутренние системы наведения, — довольно надежное оружие. Однако есть информация, что некоторые из российских ракет также упали в Иране, не долетев до целей, так что, возможно, системы наведения ракет «Томагавк» даже более надежны.

У России определенно есть лаборатория, где ее исследователи проведут тщательный анализ неповрежденных элементов или коммуникационных антенн ракет «Томагавк» и, возможно, усовершенствуют свою защиту от американских военных технологий. Антенны могут быть протестированы на предмет уязвимостей, детали двигателей могут помочь найти способ обнаружения ракеты с помощью инфракрасного излучения, а данные бортовой навигации можно использовать для информирования о размещении защитного радара.

Ранее министерство обороны России заявляло, что планирует «в ближайшем будущем» доставить в Сирию новые системы противовоздушной обороны. Так что поединок между американскими и российскими оружейниками продолжается.