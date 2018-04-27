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Роскомнадзор назвал виновников сбоев в работе сайтов
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    Роскомнадзор назвал виновников сбоев в работе сайтов

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    Роскомнадзор назвал виновников сбоев в работе сайтов

    Москва, 27 апреля. Ответственность за массовые сбои в работе сайтов русскоязычного сегмента Интернета лежит на зарубежных хостинг-провайдерах, которые оказывает поддержку Telegram, несмотря на запрет. Об этом в пятницу заявил Роскомнадзор, комментируя проблемы в работе интернет-ресурсов, которые начались после блокировки популярного мессенджера.

    «К сбоям в работе сайтов приводят действия ряда зарубежных компаний, продолжающих предоставлять Telegram услуги хостинга, что является осознанным воспрепятствованием исполнению решения Таганского районного суда Москвы в отношении Telegram», — сообщает ведомство.

    В РКН подчеркнули, что судебное решение обязательно для исполнения провайдерами и операторами связи.

    Напомним, что ранее Роскомнадзор добился в суде запрета Telegram на территории России в связи с отказом руководства компании предоставлять ФСБ ключи шифрования. Из-за массовых блокировок сторонних IP-адресов, используемых для обхода блокировки, многие российские интернет-сервисы начали работать со сбоями.

    Автор: Антон Соколов
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