Роскомнадзор назвал виновников сбоев в работе сайтов

Москва, 27 апреля. Ответственность за массовые сбои в работе сайтов русскоязычного сегмента Интернета лежит на зарубежных хостинг-провайдерах, которые оказывает поддержку Telegram, несмотря на запрет. Об этом в пятницу заявил Роскомнадзор, комментируя проблемы в работе интернет-ресурсов, которые начались после блокировки популярного мессенджера.

«К сбоям в работе сайтов приводят действия ряда зарубежных компаний, продолжающих предоставлять Telegram услуги хостинга, что является осознанным воспрепятствованием исполнению решения Таганского районного суда Москвы в отношении Telegram», — сообщает ведомство.

В РКН подчеркнули, что судебное решение обязательно для исполнения провайдерами и операторами связи.

Напомним, что ранее Роскомнадзор добился в суде запрета Telegram на территории России в связи с отказом руководства компании предоставлять ФСБ ключи шифрования. Из-за массовых блокировок сторонних IP-адресов, используемых для обхода блокировки, многие российские интернет-сервисы начали работать со сбоями.