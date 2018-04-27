Путин напомнил предприятиям ОПК о соблюдении финансовой дисциплины

Санкт-Петербург, 27 апреля. Президент России Владимир Путин призвал предприятия оборонно-промышленного комплекса соблюдать финансовую дисциплину. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации в Санкт-Петербурге.

«При всех положительных факторах, которые есть в этой сфере, ...мы никогда не должны забывать и о финансовой дисциплине», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что решения принятые властями для усиления финансовой дисциплины действуют «достаточно эффективно», о чем сообщают заказчики, в том числе Минобороны РФ.

«Финансовая дисциплина повышена - эффективность самого производства повышается», — подчеркнул президент.

Путин также добавил, что в мае состоится серий совещаний с руководством оборонных предприятий, в ходе которых будут затронуты вопросы финансовой мобильности и финансовой дисциплины предприятий оборонно-промышленного комплекса.