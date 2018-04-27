Меню
Политика
Путин напомнил предприятиям ОПК о соблюдении финансовой дисциплины
Спорт
«Их выдающиеся достижения – наша общая гордость»: Путин поздравил ЦСКА с 95-летием
Следующая новость
Загрузка...

    Путин напомнил предприятиям ОПК о соблюдении финансовой дисциплины

    303

    Путин напомнил предприятиям ОПК о соблюдении финансовой дисциплины

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Президент России Владимир Путин призвал предприятия оборонно-промышленного комплекса соблюдать финансовую дисциплину. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации в Санкт-Петербурге.

    «При всех положительных факторах, которые есть в этой сфере, ...мы никогда не должны забывать и о финансовой дисциплине», — сказал Путин.

    Глава государства также добавил, что решения принятые властями для усиления финансовой дисциплины действуют «достаточно эффективно», о чем сообщают заказчики, в том числе Минобороны РФ.

    «Финансовая дисциплина повышена - эффективность самого производства повышается», — подчеркнул президент.

    Путин также добавил, что в мае состоится серий совещаний с руководством оборонных предприятий, в ходе которых будут затронуты вопросы финансовой мобильности и финансовой дисциплины предприятий оборонно-промышленного комплекса.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.