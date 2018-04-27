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«Поймали на лжи»: посольство РФ высмеяло реакцию Times на разоблачение «химатаки» в Думе
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    «Поймали на лжи»: посольство РФ высмеяло реакцию Times на разоблачение «химатаки» в Думе

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    «Поймали на лжи»: посольство РФ высмеяло реакцию Times на разоблачение «химатаки» в Думе

    Лондон, 27 апреля. В посольстве РФ в Британии высмеяли статью английской ежедневной газеты The Times, посвященную разоблачению инсценировки химатаки в сирийской Думе, об этом говорится в Twitter дипмиссии. 

    Газета The Times опубликовала материал «Непристойный маскарад» семьи из Думы», в которой западные дипломаты обвинили РФ в попытке опровергнуть сообщения о химатаке в Думе с помощью свидетельств сирийцев. 

    «Когда признать, что тебя поймали на лжи, нельзя, а сказать хоть что-то приходится»,  — прокомментировали публикацию в российском посольстве.

    Запад обвинил Дамаск в применении против жителей Думы химоружия, однако не смог предоставить доказательства. Сирийские власти заявили, что не располагают отравляющими вещества, это подтверждали и эксперты ОЗХО.

    В штаб-квартире ОЗХО в Гааге был организован брифинг, в нем приняли участие 17 сирийцев. Среди свидетелей была и семья мальчика Хасана Диаба, который рассказал об инсценировке. Медики Думы также сообщили, что химатаки не было. В МИД РФ считают, что целью различных провокаций Запада является желание дать передышку террористам, а также оправдать удары по Сирии.

    Автор: Ирина Селезнева
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