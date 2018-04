«Поймали на лжи»: посольство РФ высмеяло реакцию Times на разоблачение «химатаки» в Думе

Лондон, 27 апреля. В посольстве РФ в Британии высмеяли статью английской ежедневной газеты The Times, посвященную разоблачению инсценировки химатаки в сирийской Думе, об этом говорится в Twitter дипмиссии.

Газета The Times опубликовала материал «Непристойный маскарад» семьи из Думы», в которой западные дипломаты обвинили РФ в попытке опровергнуть сообщения о химатаке в Думе с помощью свидетельств сирийцев.

Запад обвинил Дамаск в применении против жителей Думы химоружия, однако не смог предоставить доказательства. Сирийские власти заявили, что не располагают отравляющими вещества, это подтверждали и эксперты ОЗХО.

В штаб-квартире ОЗХО в Гааге был организован брифинг, в нем приняли участие 17 сирийцев. Среди свидетелей была и семья мальчика Хасана Диаба, который рассказал об инсценировке. Медики Думы также сообщили, что химатаки не было. В МИД РФ считают, что целью различных провокаций Запада является желание дать передышку террористам, а также оправдать удары по Сирии.

When you can’t admit you were caught lying and you still have to say something pic.twitter.com/hAXyoFbb91