Один из основателей The Neville Brothers скончался в США

Москва, 27 апреля. Один из братьев, основавших американскую группу The Neville Brothers, Чарльз Невилл скончался в США в штате Массачусетс в возрасте 79 лет.

Как сообщает издание USA Today, причина смерти музыканта не раскрывается, однако известно, что незадолго до смерти врачи обнаружили у Невилла рак поджелудочной железы.

Вместе со своими братьями Артом, Аароном, Сирилом и Айваном Чарльз Невилл в 1977 году основал группу The Neville Brothers. В коллективе он играл на саксофоне.

На счету группы десять студийных альбомов. Последнюю пластинку The Neville Brothers записали в 2004 году, а в 2005 коллектив был включен в Зал славы вокальных групп. The Neville Brothers прославились как исполнители ритм-н-блюза, соула и фанка. Коллектив заявил о прекращении своего существования в 2012 году, однако через несколько лет музыканты снова дали несколько концертов в Новом Орлеане.