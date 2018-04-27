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Один из основателей The Neville Brothers скончался в США
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    Один из основателей The Neville Brothers скончался в США

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    Один из основателей The Neville Brothers скончался в США

    Москва, 27 апреля. Один из братьев, основавших американскую группу The Neville Brothers, Чарльз Невилл скончался в США в штате Массачусетс в возрасте 79 лет.

    Как сообщает издание USA Today, причина смерти музыканта не раскрывается, однако известно, что незадолго до смерти врачи обнаружили у Невилла рак поджелудочной железы.

    Вместе со своими братьями Артом, Аароном, Сирилом и Айваном Чарльз Невилл в 1977 году основал группу The Neville Brothers. В коллективе он играл на саксофоне.

    На счету группы десять студийных альбомов. Последнюю пластинку The Neville Brothers записали в 2004 году, а в 2005 коллектив был включен в Зал славы вокальных групп. The Neville Brothers прославились как исполнители ритм-н-блюза, соула и фанка. Коллектив заявил о прекращении своего существования в 2012 году, однако через несколько лет музыканты снова дали несколько концертов в Новом Орлеане.

    Автор: Василий Котов
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