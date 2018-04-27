Все очень плохо: в Киеве признали, что ВСУ находятся в катастрофически плачевном состоянии

Москва, 27 апреля. Ситуация в ВСУ не только оставляет желать лучшего, но и стремительно ухудшается. Об этом рассказал бывший командир Вооруженных сил Украины Владимир Шилов.

«Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50 процентов моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо. Не дай бог, Россия дернется», — рассказал Шилов в интервью «Обозревателю», признав, что все очень плохо.

Экс-командир ВСУ подчеркнул, что в то время как контрактники больше не желают иметь дело с украинскими вооруженными силами, Киев еще и «угробил» все некогда активные в стране добровольческие движения. Таким образом ВСУ находятся в катастрофически плачевном состоянии, подытожил Шилов.

Напомним, ранее стало известно, что в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower-2018 ВСУ заняли 29-е место. Незадолго до этого президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ВСУ, оказывается, являются «одной из самых эффективный» армий в Европе.