Венец творения: эксперт объяснил, почему Индию заинтересует МиГ-35

Россия допускает передачу Нью-Дели технологий, необходимых для производства многофункционального истребителя поколения 4++ МиГ-35. Об этом в интервью Business Line заявил генеральный директор самолетостроительной корпорация «МиГ» Илья Тарасенко.

«Индия является одним из наших главных партнеров. Поэтому мы готовы сделать и предпринять большие шаги с индийским правительством в рамках этой программы. Возможна передача технологий», — отметил глава компании.

Тарасенко также подчеркнул, что российская сторона готова производить МиГ-35 в Индии, однако это будет возможно после «доставки пилотной партии самолета». Концерн готов обсудить соответствующие планы с правительством Индии.

Менеджер сообщает, что авиационный комплекс должен стать логическим продолжением совместной работы. Соответственно, «МиГ» создаст на территории страны производственные и обслуживающие объекты. Первым этапом может быть модульная сборка с использованием компонентов, поставляемых Россией. После этого можно будет говорить и о локализации производства полного цикла.

«Основное отличие самолета поколения 4++ от самолетов пятого поколения заключается в том, что он не обладает низкой радиолокационной заметностью. То есть самолет фактически относится к пятому поколению, но там материалы корпуса железные, двигатель — железный, все равно самолет излучает тепло. А невидимость — это новые наноматериалы, которые способны поглощать радиоволны. Сам же самолет совершенен, лучше уже ничего не придумаешь. Там лучшая в мире аэродинамика, я думаю, индусы это понимают», — рассказал в интервью корреспонденту ФАН летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

Он также напомнил, что для Нью-Дели создание собственного истребителя пятого поколения равносильно лотерее, где существует очень большая возможность получить на выходе совсем не то, что желаешь.

«Можно потратить миллиарды долларов, но на выходе получить летающий утюг. А тут уже проверенный самолет, на котором стоят отличные двигатели, отличная современная электроника и т.д. Сама компоновка самолета такая, что он может, чуть ли не вперед хвостом лететь, на вертикали уходит, тяговооруженность у него больше единицы. Тут все такое, что даже даже американцы такого добиться не могут. И если Индия начнет у нас закупать самолеты, будет им праздник. Такая кооперация будет выгодна всем — и России, и Индии», — продолжает эксперт.

Сообщается, что в настоящее время «МиГ» участвует в тендере ВВС Индии, который предполагает покупку 110 истребителей на общую сумму 20 миллиардов долларов. Кроме российской компании, в конкурсе также участвуют западные компании Boeing, Lockheed Martin и SAAB.

«Но я уверен, что именно «МиГ» займет эту нишу, потому что наша авиатехника лучше и дешевле и американской, и французской, и какой-либо еще. Достаточно посмотреть на то, какие нагрузки выдерживает фюзеляж, дальше все упирается в возможности человека. Так что этот самолет — венец творения корпорации «МиГ», — заключил аналитик.

МиГ-35 — перспективный российский многофункциональный легкий истребитель, поколения 4++. По своим характеристикам воздушное судно максимально приближено к самолетам пятого поколения.