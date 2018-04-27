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Венец творения: эксперт объяснил, почему Индию заинтересует МиГ-35
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    Венец творения: эксперт объяснил, почему Индию заинтересует МиГ-35

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    МиГ-35

    Россия допускает передачу Нью-Дели технологий, необходимых для производства многофункционального истребителя поколения 4++ МиГ-35. Об этом в интервью Business Line заявил генеральный директор самолетостроительной корпорация «МиГ» Илья Тарасенко.

    «Индия является одним из наших главных партнеров. Поэтому мы готовы сделать и предпринять большие шаги с индийским правительством в рамках этой программы. Возможна передача технологий», — отметил глава компании.

    Тарасенко также подчеркнул, что российская сторона готова производить МиГ-35 в Индии, однако это будет возможно после «доставки пилотной партии самолета». Концерн готов обсудить соответствующие планы с правительством Индии.

    Венец творения: эксперт рассказал, почему Индию заинтересует МиГ-35

    Менеджер сообщает, что авиационный комплекс должен стать логическим продолжением совместной работы. Соответственно, «МиГ» создаст на территории страны производственные и обслуживающие объекты. Первым этапом может быть модульная сборка с использованием компонентов, поставляемых Россией. После этого можно будет говорить и о локализации производства полного цикла.

    «Основное отличие самолета поколения 4++ от самолетов пятого поколения заключается в том, что он не обладает низкой радиолокационной заметностью. То есть самолет фактически относится к пятому поколению, но там материалы корпуса железные, двигатель — железный, все равно самолет излучает тепло. А невидимость — это новые наноматериалы, которые способны поглощать радиоволны. Сам же самолет совершенен, лучше уже ничего не придумаешь. Там лучшая в мире аэродинамика, я думаю, индусы это понимают», — рассказал в интервью корреспонденту ФАН летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

    Он также напомнил, что для Нью-Дели создание собственного истребителя пятого поколения равносильно лотерее, где существует очень большая возможность получить на выходе совсем не то, что желаешь.

    Венец творения: эксперт рассказал, почему Индию заинтересует МиГ-35

    «Можно потратить миллиарды долларов, но на выходе получить летающий утюг. А тут уже проверенный самолет, на котором стоят отличные двигатели, отличная современная электроника и т.д. Сама компоновка самолета такая, что он может, чуть ли не вперед хвостом лететь, на вертикали уходит, тяговооруженность у него больше единицы. Тут все такое, что даже даже американцы такого добиться не могут. И если Индия начнет у нас закупать самолеты, будет им праздник. Такая кооперация будет выгодна всем — и России, и Индии», — продолжает эксперт.

    Сообщается, что в настоящее время «МиГ» участвует в тендере ВВС Индии, который предполагает покупку 110 истребителей на общую сумму 20 миллиардов долларов. Кроме российской компании, в конкурсе также участвуют западные компании Boeing, Lockheed Martin и SAAB.

    «Но я уверен, что именно «МиГ» займет эту нишу, потому что наша авиатехника лучше и дешевле и американской, и французской, и какой-либо еще. Достаточно посмотреть на то, какие нагрузки выдерживает фюзеляж, дальше все упирается в возможности человека. Так что этот самолет — венец творения корпорации «МиГ», — заключил аналитик.

    Венец творения: эксперт рассказал, почему Индию заинтересует МиГ-35

    МиГ-35 — перспективный российский многофункциональный легкий истребитель, поколения 4++. По своим характеристикам воздушное судно максимально приближено к самолетам пятого поколения.

    Автор: Сергей Гагарин
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