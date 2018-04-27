Володин предложил Путину пути решения проблемы дефицита медиков

Санкт-Петербург, 27 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запустить программу целевой подготовки медиков, которая позволит решить дефицит кадров в первичном звене здравоохранения. Об этом он заявил на заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин.

Володин отметил, что в течение последних лет была проведена большая работа для развития медицины, однако еще есть проблемы кадров в первичном звене.

«Что касается первичного звена, то здесь, в том числе из-за наших недоработок, из-за отсутствия контроля и качества принимаемых решений возникли проблемы… Главное, без чего первичная сеть здравоохранения работать не сможет - это без медицинского персонала. Без врача, без фельдшера, без медсестры», — сказал Володин.

Он также добавил, что к настоящему моменту дефицит среднего медицинского персонала в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях достиг порядка 200 тысяч человек. Председатель Госдумы предложил запустить программу целевого набора и подготовки среднего медицинского персонала для первичного звена здравоохранения. По его словам, данный вопрос необходимо заслушать и обсудить в региональных парламентах.