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Путин рассказал о последствиях отмены страховой медицины в России
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    Путин рассказал о последствиях отмены страховой медицины в России

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    Путин рассказал о последствиях отмены страховой медицины в России

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Президент РФ Владимир Путин в пятницу на Совете законодателей рассказал, к чему может привести отмена страховой медицины в России. Он подчеркнул, что последствием такого решения станет «полный хаос».

    «Специалисты считают, что, если сейчас начнем ликвидировать страховые формы медицины, то мы вообще придем к полному хаосу в этой сфере», — подчеркнул глава государства.

    Путин отметил, что российская система страховой медицины нуждается в совершенствовании, но проводить его нужно аккуратно. Для более детального обсуждения данного вопроса президент РФ Владимир Путин предложил собравшимся обратиться к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, которая сможет «систематизировать» подход к проблеме.

    Ранее на Совете законодателей в Санкт-Петербурге спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие меры были предприняты для развития российской медицины.

    Автор: Василий Котов
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