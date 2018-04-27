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Матвиенко предложила признать всемирным наследием человечества победу над нацизмом во Второй мировой войне
Общество
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    Матвиенко предложила признать всемирным наследием человечества победу над нацизмом во Второй мировой войне

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    Матвиенко предложила признать всемирным наследием человечества победу над нацизмом во Второй мировой войне

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Совет Федерации предложил обратиться к ООН, ЮНЕСКО и другим международным организациям с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила на встрече Совета законодателей РФ с президентом Владимиром Путиным.

    «Совет Федерации предложил уже ряду парламентов обратиться совместно к Организации объединенных наций, ЮНЕСКО, другим авторитетным международным организациям с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

    Также спикер предложила признать всемирным мемориалом Второй мировой войны памятники борцам с нацизмом.

    «Это слало бы надежной преградой попыткам переписывания, фальсификации истории в целом двадцатого века и Великой Отечественной войны», — подчеркнула Матвиенко.

    Автор: Дарья Смолина
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