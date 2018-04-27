Матвиенко предложила признать всемирным наследием человечества победу над нацизмом во Второй мировой войне

Санкт-Петербург, 27 апреля. Совет Федерации предложил обратиться к ООН, ЮНЕСКО и другим международным организациям с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила на встрече Совета законодателей РФ с президентом Владимиром Путиным.

«Совет Федерации предложил уже ряду парламентов обратиться совместно к Организации объединенных наций, ЮНЕСКО, другим авторитетным международным организациям с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Также спикер предложила признать всемирным мемориалом Второй мировой войны памятники борцам с нацизмом.