Как изменится жизнь россиян с мая 2018 года: повышение МРОТ, ввод курортного сбора и другие новшества

Федеральное агентство новостей предлагает ознакомиться с новыми законами, тарифами и правилами, вступающими в силу в мае 2018 года.

МРОТ вырастет почти на 18%

С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет доведен до уровня прожиточного минимума. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин в марте этого года.

На расходы, связанные с увеличением МРОТ, регионам выделено 16,3 млрд рублей. Эти средства пойдут на «частичную компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов федерации на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года и на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года», говорится в сообщении кабмина.

Благодаря этому с 1 мая МРОТ в среднем по России составит 11 163 рубля в месяц, а не 9 489 рублей, как сейчас.

Отметим, что работодателям, которые будут выплачивать зарплаты ниже этой суммы, грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В России вводится курортный сбор

С 1 мая в ряде регионов вводится курортный сбор для отдыхающих. Эксперимент, вводящий плату за использование курортной инфраструктуры, проводится в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях в соответствии с законом, подписанным президентом РФ в конце июля прошлого года. Власти Крыма решили перенести введение курортного сбора на май следующего года.

Известно, что в этом году сбор не превысит 50 рублей в сутки с одного отдыхающего, а в дальнейшем его размер будет не выше 100 рублей. Средства будут направляться в Фонды развития курортной инфраструктуры регионов.

Тем же, кто попытается обойти плату за отдых на российских курортах, грозит административное наказание в виде штрафа. В Алтайском крае, например, решили штрафовать операторов курортного сбора на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, а физических лиц — на сумму от 500 рублей до 2 тысяч. Кроме того, предполагается, что штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей за нарушение формы, порядка и сроков представления операторами курортного сбора будет поступать в уполномоченный орган, ответственный за этот эксперимент, направленный на улучшение курортной инфраструктуры за счет отдыхающих.

У банков увеличится список причин для отказа в операциях с валютой

Согласно поправкам к федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле», вступающим в силу с 14 мая этого года, банки начнут отказывать клиентам в проведении валютных операций за несоответствие документов клиента требованиям измененного закона. Теперь резиденты обязаны сообщать сроки получения на свои счета валютной выручки.

Иными словами, если раньше банки отказывали в проведении операций с валютой только в том случае, если усматривали в них легализацию преступных доходов и финансирование терроризма, либо когда клиент не предоставлял требуемые документы, или возникали сомнения в их подлинности, то с середины мая у банков появится еще одно основания для отказа в операциях с валютой.

Из-за мундиаля в России усилят меры безопасности

С 25 мая в 11 городах России, где пройдут официальные игры чемпионата мира по футболу — 2018, будут усилены меры безопасности. Речь идет о Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону.

Согласно президентскому указу «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года», приезжающим в города проведения мундиаля российским болельщикам необходимо в течение трех дней с момента приезда встать на миграционный учет, а иностранцам — в течение одного дня. Для этого надо будет обратиться в местные органы МВД.

Также в городах, где пройдет ЧМ-2018, будет действовать запрет на въезд туристических автобусов за исключением тех, что обслуживают чемпионат.

Усиленные меры безопасности будут действовать до 25 июля.

Игроманам усложнят жизнь

С 27 мая начнут действовать поправки в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно которым кредитные организации не смогут переводить деньги от физлиц на счета организаторов лотерей и казино, нарушающих российское законодательство.

Если банки нарушат этот пункт, то им грозит приостановка их деятельности.

Изменится ответственность авиаперевозчиков за утерянный багаж

Согласно пункту 4 статьи 118 Воздушного кодекса России, с 27 мая 2018 года при международных воздушных перевозках основания ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза и ручной клади будут определяться в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Это значит, что срок исковой давности требований по утрате или повреждению багажа будет начинаться со дня ожидаемого прибытия воздушного судна в пункт назначения, а ранее отсчет начинался на следующий день после отказа в удовлетворении или о частичном удовлетворении претензии, а в случае неполучения такого ответа только через 45 дней после того, как перевозчик получил претензию.