Путин намерен провести в мае ряд совещаний с главами оборонных предприятий РФ

Санкт-Петербург, 27 апреля. Российский лидер Владимир Путин заявил, что проведет в мае серию совещаний с руководителями отечественных оборонных предприятий.

«В ближайшее время, в мае, я в очередной раз буду проводить серию совещаний с предприятиями оборонного комплекса», — рассказал о планируемых совещаниях глава государства.

В обсуждениях также примут участие представители Минобороны РФ. Президент отметил, что в рамках работы он намерен затронуть вопрос финансовой мобильности и дисциплины предприятий ОПК.

Таким образом он прокомментировал предложения, которые касались государственных оборонных заказов, а также необходимости снижения расходов производства в данном секторе. По словам Путина, «большая мобильность» предприятий ОПК привела к большой кредиторской задолженности..