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Путин намерен провести в мае ряд совещаний с главами оборонных предприятий РФ
Политика
Госдума и «Ростех» обсудят вопросы диверсификации предприятий ОПК
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    Путин намерен провести в мае ряд совещаний с главами оборонных предприятий РФ

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    Путин намерен провести в мае ряд совещаний с главами оборонных предприятий РФ

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Российский лидер Владимир Путин заявил, что проведет в мае серию совещаний с руководителями отечественных оборонных предприятий.

    «В ближайшее время, в мае, я в очередной раз буду проводить серию совещаний с предприятиями оборонного комплекса», — рассказал о планируемых совещаниях глава государства.

    В обсуждениях также примут участие представители Минобороны РФ. Президент отметил, что в рамках работы он намерен затронуть вопрос финансовой мобильности и дисциплины предприятий ОПК.

    Таким образом он прокомментировал предложения, которые касались государственных оборонных заказов, а также необходимости снижения расходов производства в данном секторе. По словам Путина, «большая мобильность» предприятий ОПК привела к большой кредиторской задолженности..

    Автор: Ирина Селезнева
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