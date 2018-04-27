Бизнесмен подал в суд первый иск к Роскомнадзору из-за последствий блокировки Telegram

Москва, 27 апреля. Роскомнадзор получил первый судебный иск от представителей бизнеса в связи с блокировкой мессенджера Telegram в России.

Руководитель инвестиционной компании «Инвестори» Александр Вихарев подал в суд на ведомство, требуя выплаты 5 млн рублей в качестве возмещения убытков. По словам предпринимателя, из-за попыток Роскомнадзора ограничить доступ к Telegram был заблокирован ряд серверов, которыми пользовалась «Инвестори», в результате чего клиенты компании не могли осуществлять операции, сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее Роскомнадзор добился в суде запрета на работу Telegram в России в связи с тем, что руководство мессенджера отказалось предоставлять ФСБ ключи шифрования. Пользователи Telegram начали пользоваться прокси-серверами, чтобы обойти блокировку, тогда Роскомнадзор начал блокировать сторонние IP-адреса, что вызвало сбои в работе ряда интернет-сервисов.