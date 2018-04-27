«Нельзя скатиться к советскому Госплану»: Путин предупредил о рисках при распределении производства в РФ

Санкт-Петербург, 27 апреля. Президент РФ Владимир Путин в пятницу на Совете законодателей предупредил о рисках при распределении производства между российскими регионами.

Глава государства подчеркнул, что при регулировании данного вопроса нельзя скатиться к «новому изданию советского Госплана».

«Ни в коем случае нам нельзя скатиться к новому изданию советского Госплана. Там уже все настолько регламентировали, что это просто убило, собственно говоря, в значительной степени, нанесло ущерб экономике. И мы, конечно, не можем это повторять», — подчеркнул Путин.

Он также напомнил, что предоставление льгот как в сфере обеспечения безопасности, так и в ряде других особенно важных направлений является чрезвычайно важным вопросом для государства. Президент отметил, что есть немало и других способов избежать негативных явлений, связанных с перепроизводством.

Напомним, ранее на Совете законодателей в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин назвал условие успешной реализации послания главы государства Федеральному собранию.