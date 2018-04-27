Санкт-Петербург, 27 апреля. Президент России Владимир Путин призвал аккуратно совершенствовать страховую систему в медицине. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации в Санкт-Петербурге.

Путин пояснил, что отмена страховой медицины в России может привести к печальным последствиям в этой сфере, поэтому любые реформы в этой области должны быть взвешенными и обдуманными.

«По поводу госфинансирования медицины - здесь министр есть, здесь никакого секрета не будет, дискутируется эта тема постоянно. Специалисты считают, что, если сейчас начнем ликвидировать страховые формы медицины, то мы вообще придем к полному хаосу в этой сфере», — сказал Путин.

Он также добавил, что страховая система в медицине должна постепенно совершенствоваться, однако действовать при этом необходимо крайне аккуратно. Кроме того, глава государства предложил законодателям обсудить эту тему с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, которая сможет «систематизировать» подход правительства в этом вопросе.