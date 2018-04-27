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Силовики пришли с обысками в Российский союз страховщиков
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    Силовики пришли с обысками в Российский союз страховщиков

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    Силовики пришли с обысками в Российский союз страховщиков

    Москва, 27 апреля. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России провели обыски в офисе Российского союза автостраховщиков. Поводом для проверки послужил уход с рынка одной из страховых компаний, которая выводила активы за границу.

    «Сегодня прошла выемка документов ГУБЭП в РСА по вопросу о возбуждении уголовного дела по одной из страховых компаний, ушедших с рынка в 2017 году. Деятельности РСА это не касается», — пояснили в РСА.

    Как сообщил источник агентства ТАСС, интерес силовиков связан с деятельностью нескольких компаний, одна из которых называется «Страж». При этом он отметил, что обыски никак не связаны с расследованием о растрате, которое проводится в отношении бывшего вице-президента Росгосстраха Сергея Хачатурова. Другие подробности на данный момент не уточняются.

     

    Автор: Антон Соколов
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