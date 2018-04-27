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Общество
Ветераны попросили Путина подвести политический итог войны в Афганистане
Общество
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    Ветераны попросили Путина подвести политический итог войны в Афганистане

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    Ветераны попросили Путина подвести политический итог войны в Афганистане

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов передал российскому лидеру Владимиру Путину просьбу ветеранских организаций подвести политический итог войны в Афганистане в виде решений обеих палат парламента РФ.

    Ветеранские организации обратились к президенту Владимиру Путину, спикерам Совета Федерации и Госдумы — Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину подвести политический итог войне в Афганистане, поскольку такой не был сделан руководством Советского Союза.Об этом Владимир Шаманов сказал в ходе встречи главы государства с Советом законодателей Российской Федерации при ФС РФ.

    Российский парламентарий также обратился к президенту с просьбой провести на федеральном уровне мероприятия в память о событиях в Афганистане. В феврале 2019 года исполнится тридцать лет со дня, когда последний солдат покинул территорию исламской республики.

    Автор: Ирина Селезнева
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