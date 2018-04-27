Столтенберг удивился рекордной скорости приезда нового главы Госдепа США

Брюссель, 27 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг счел рекордом приезд нового государственного секретаря США Майка Помпео на встречу в штаб-квартиру альянса уже спустя 12 часов после утверждения его в должности и принятия присяги.

«Он (Помпео — прим. ред. ФАН) «запрыгнул» в самолет буквально сразу после утверждения. Это новый рекорд», — удивился Столтенберг.

Он также отметил, что служба Помпео в Германии во времена холодной войны дала ему прекрасный опыт для работы министром иностранных дел.

Напомним, что в ночь на 27 апреля Майк Помпео был утвержден в должности главы Госдепа США. Его кандидатуру предложил сам президент Дональд Трамп. Эту инициативу поддержали 57 сенаторов из 100. Через несколько часов после назначения Помпео, по словам официального представителя Госдепа США Хизер Нойерт, уже приступил к работе в новой должности.