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Матвиенко предложила Путину способ ускорения принятия законов
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    Матвиенко предложила Путину способ ускорения принятия законов

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    Матвиенко предложила Путину способ ускорения принятия законов

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Председатель Федерального собрания России Валентина Матвиенко выступила с предложением создавать специализированные группы для ускорения принятия законов. Об этом она сообщила на встрече Совета законодателей РФ с президентом России Владимиром Путиным.

    Матвиенко предложила для ускорения принятия законов создавать специализированные группы, которые будут работать по определенной системе.

    «Определить им четкие задачи и закрыть на полгода в отдельном здании. И не выпустить, пока все не будет сделано», — сообщила Матвиенко.

    Владимир Путин сообщил, что высказанное Валентиной Матвиенко предложение записал.

    Автор: Дарья Смолина
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