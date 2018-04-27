Матвиенко предложила Путину способ ускорения принятия законов

Санкт-Петербург, 27 апреля. Председатель Федерального собрания России Валентина Матвиенко выступила с предложением создавать специализированные группы для ускорения принятия законов. Об этом она сообщила на встрече Совета законодателей РФ с президентом России Владимиром Путиным.

Матвиенко предложила для ускорения принятия законов создавать специализированные группы, которые будут работать по определенной системе.

«Определить им четкие задачи и закрыть на полгода в отдельном здании. И не выпустить, пока все не будет сделано», — сообщила Матвиенко.

Владимир Путин сообщил, что высказанное Валентиной Матвиенко предложение записал.