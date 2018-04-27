Мы выбьем Москву из ваших голов: украинские неонацисты занялись «патриотическим воспитанием» детей

Представители нескольких радикальных организаций Украины обратились в Верховную раду с требованием на законодательном уровне закрепить их право создавать на базе высших и средних учебных заведений, а также центров детского и юношеского творчества (ЦДЮТ) специализированные клубы «защитников интересов Отечества».

Авторы нововведения утверждают, что идеи национализма «разлива» Бандеры и Шухевича должны преподаваться во всех образовательных структурах, а школьники, учащиеся и студенты в обязательном порядке проходить «практику» в военно-патриотических лагерях.

«Это поможет выработать у украинских детей неприязнь к России, которая является нашим главным врагом, и с которой мы уже ведем войну», — говорится в пояснительной записке проекта, поданного в профильные комитеты парламента.

Впрочем, власти целого ряда регионов Украины уже дали неонацистам свое добро на подобное «воспитание ненависти». Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Вопиющий случай произошел в Сумской области. Педагог районного ЦДЮТ избил двух двенадцатилетних мальчишек только за то, что они отказались «торжественно клясться» в верности идеям УПА1. Экзекуция проходила на глазах у десятков воспитанников, при этом «воспитатель», служивший в Донбассе бывший член добровольческого батальона, приговаривал: «Мы выбьем Москву из ваших головешек!»

Инцидент был «замят» стараниями местных чиновников, которые доходчиво объяснили родителям униженных детей, что их чада сами спровоцировали конфликт.

«Получается, что, не желая «креститься» на Бандеру, мои сын автоматически попал в разряд предателей и провокаторов, — сетует в беседе с корреспондентом ФАН мама одного из избитых мальчиков. — А жаловаться здесь действительно некому: сегодняшние правители поощряют одурманивание молодого поколения под вывеской любви к Украине».

Упомянутые «сегодняшние правители» в насаждении такой «любви» ничего предосудительного не видят. Еще в конце прошлого года украинский президент Петр Порошенко одобрил создание совета по вопросам патриотического воспитания, в функции которого входит «формирование у молодежи ценностных ориентиров» и даже «увеличение количества граждан, готовых к исполнению обязанностей по защите территориальной целостности Украины».

В итоге по всей стране, словно грибы, уже выросли так называемые «юношеские лагеря военной выправки», где детей в возрасте от десяти лет учат обращаться с огнестрельным и холодным оружием, а историки читают лекции на тему: «Герои освободительной войны против московитов». По самым скромным подсчетам, в данный момент подобных лагерей и «кружков» на Украине насчитывается более двухсот. Среди них — «Азовец», где тренерами и преподавателями выступают бывшие добровольцы батальона «Азов», а также «Укроп» и «Спарта». Однако этого националистам показалось мало.

«Вот увидите, мы добьемся от Верховной рады того, что уже в начале нового учебного года в каждой школе и уж тем более в каждом институте занятия по военной подготовке и патриотические сессии станут обязательными предметами, — говорит член организации «Тризуб Степана Бандеры» Петро Гриць. — А тех, кто с этим не согласен, мы попросту будем вышвыривать из учебных заведений: новой Украине москальские прихвостни не нужны!»

В мечтах Гриця — регулярное проведение факультативов, где «юных патриотов» учили бы правильно вести себя во время «факельных шествий».

«Нет никаких сомнений, в том, что и на этот раз украинские неонацисты добьются своего, — отмечает в комментарии корреспонденту ФАН наблюдатель международной правозащитной организации HRA Андерс Берг. — Официальному Киеву сейчас явно не хочется ссориться с радикалами, власти заняты подготовкой к предстоящим выборам. Учитывая обстоятельства, и президент, и народные депутаты будут и в дальнейшем заигрывать с крайне правыми».

Тем временем, в ряде регионов среди учеников и учителей была распространена анкета, главными вопросами которой являлись «Хочу ли я, чтобы вместо скучных предметов в нашей школе (лицее) преподавали уроки мужества и любви к родине?» и «Готов ли я со школьной скамьи (работы) уйти на фронт?». Устроители акции – группировки «Правый сектор»11 и С14 (организации запрещены на территории РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.