События в Армении: гибель ребенка, новые митинги, отказ от переговоров и приближение часа икс

События последних дней в Армении продолжают развиваться по сценарию, который у многих вызывает опасения. После отставки премьер-министра Армерии Сержа Саргсяна накал страстей несколько снизился, но до возвращения жизни в нормальное русло, похоже, еще далеко. По последним данным и.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с лидером оппозиции Николом Пашиняном. Ранее состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Карапетяном, в ходе которого было подчеркнуто, что урегулирование кризиса в Армении должно происходить исключительно в правовом поле. Корреспондент Федерального агентства новостей в Ереване побывал на пресс-конференции Пашиняна и выяснил обстоятельства смерти ребенка, косвенной причиной которой стала обстановка «революционной анархии», царящая в Армении.

«Подождите несколько дней»

Выступая на пресс-конференции, оппозиционный лидер Никол Пашинян заявил, что все политзаключенные в Армении в ближайшее время будут освобождены, но попросил подождать несколько дней.

«В кратчайшие сроки все политзаключенные должны выйти на свободу — здесь двух мнений быть не может. Мы решим этот вопрос, как только у нас будут соответствующие полномочия. Подождите несколько дней», — сказал он.

Скорее всего, Пашинян надеется, что на заседании парламента Армении, которое намечено на 1 мая, он будет избран премьер-министром и получит необходимые полномочия.

Отвечая на вопрос журналиста ФАН в ходе пресс-конференции, Пашинян опроверг предположения о западном финансировании протестного движения в Армении. По словам оппозиционера, его сторонники регулярно публикуют отчеты о полученных и потраченных средствах, которые можно проверить. Никаких западных финансовых вливаний там нет, заявил Пашинян.

Также лидер оппозиции заявил о временном прекращении массовых митингов. Активисты должны отдохнуть в течение двух дней, а 29 апреля возобновить акции, сказал Пашинян. Пока же оппозиционный лидер намеревается посетить второй по величине город Армении Гюмри, где также проходят массовые протестные мероприятия. Напомним, ранее ереванские митинги поддержали жители других армянских городов, а также население ряда деревень.

В настоящее время по данным источника ФАН из Еревана в Гюмри направляется колона из примерно 400 автомобилей. К ним присоединяются протестующие из других населенных пунктов, расположенных между Ереваном и Гюмри. В ближайшее время в Гюмри пройдет митинг.

Отказ от переговоров

Исполняющий обязанности премьера-министра Армении Карен Карапетян принял решение не участвовать в переговорах с лидером оппозиции Николом Пашиняном. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на запись в Facebook пресс-секретаря премьера Армении Арама Араратяна.

«Переговоры, в которых одна сторона диктует повестку, а другая не может представить свою, не могут считаться переговорами, — отметил представитель Карапетяна. — Кроме того, и.о. премьера остается при мнении, что ведение переговоров в присутствии СМИ предполагает, что их целью не является достижение результата».

По этой причине Карапетян счел «неперспективным» свое участие в переговорах с Пашиняном.

Напомним, Карапетян был назначен и.о. премьера после того, как 23 апреля на волне массовых протестов подал в отставку премьер-министр Серж Саргсян. Карапетян занимал должность премьера Армении с сентября 2016 года до 9 апреля 2018-го.

Оппозиция, возглавляемая Пашиняном, требует полной отставки правительства и отстранения от власти правящей Республиканской партии. На митинге 25 апреля было заявлено, что движение «Мой шаг» выдвигает лидера оппозиции Никола Пашиняна кандидатом на пост премьера Армении.

Первое мая — час икс

В четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Кареном Карапетяном, сообщает пресс-служба Кремля.

«Было подчеркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 года», — сообщили в Кремле.

Сообщается, что в связи с этим была акцентирована важность намеченного на 1 мая избрания парламентом Армении премьер-министра страны.

Кто виноват в гибели годовалого ребенка

Несколько дней назад, когда протесты были в самом разгаре, а столице Армении погиб годовалый Юра Папов — первенец семьи преподавателя Ереванского университета. В ходе митинга 26 апреля некоторые ораторы связали смерть Юры с неприглядными реалиями протеста — в частности, с массовым автомобильным хулиганством, сообщает корреспондент ФАН.

Некоторые автомобилисты в ходе начавшейся в Ереване митинговой вольницы активно нарушают правила дорожного движения, при этом заклеивая номера машин. ДТП, в результате которого погиб малыш, также стало следствием лихачества автомобилиста, который ездил с заклеенными номерами.

Лидеры протеста немедленно отмежевались от поощрения подобного поведения, заявив, что оно дискредитирует «бархатную революцию», как называют происходящее в Армении сами оппозиционеры.

Ранее стало известно, что годовалый ребенок, попавший в аварию вместе с родителями вечером 23 апреля в Ереване, скончался в больнице. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава страны Анаит Айтаян.

«Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, надежды на то, что он выживет, практически не было», — сказала Айтаян.

ДТП произошло в ночь с 23 на 24 апреля на улице Сараландж в Ереване и попало на видео регистратора одной из машин. 27-летний житель города Аштарак Давид Арзуманян на своем Mercedes вылетел с проезжей части и врезался в стену. В результате аварии сам Арзуманян, 45-летний преподаватель Ереванского университета Геворг Папов, его 32-летняя жена Татевик Секоян и их годовалый сын Юрий Папов получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Через два дня Юра скончался.

По предварительным данным, водитель Mersedes потерял управление после того, как в него сзади врезался Opel. Предполагаемый виновник ДТП сбежал с места аварии, не попытавшись оказать помощи пострадавшим. Номера его машины были заклеены.

Через несколько часов после инцидента водитель Opel сам явился в местную дорожную полицию — им оказался 29-летний Саркис Гюлюмян.

Это произошло после того, как в соцсетях прозвучало предложение расправиться с виновником аварии, если тот сам не явится в полицию.

В связи с этой трагедией многие граждане Армении через соцсети потребовали от лидеров оппозиции унять «революционный пыл» местных лихачей, превратившийся в настоящий в беспредел. В эти дни, пользуясь царящей на улицах анархией, многие автолюбители ездят либо с закрытыми номерами, либо вообще без номеров.

Также в социальных сетях нарастает кампания с требованием навести вообще порядок на улицах Еревана, прекратить блокирование улиц, восстановить правила дорожного движения.

«В больнице скончался годовалый ребенок, долгожданный первенец моей подруги. Она и муж в тяжелом состоянии, — написала по следам этой истории телеведущая Гоар Айрапетян на своей странице в Facebook. — Вечером 23 апреля какая-то скотина на машине без номеров спровоцировала ДТП. Как только увижу машину со снятыми номерами, в подлецов, выдающих себя за революционеров, брошу камень».

В следственном управлении СК по Еревану возбуждено уголовное дело по факту ДТП на улице Сараланджи, ставшего причиной гибели ребенка.