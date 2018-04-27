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Пространственное развитие РФ связано с модернизацией транспортной инфраструктуры — Путин
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    Пространственное развитие РФ связано с модернизацией транспортной инфраструктуры — Путин

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    Пространственное развитие РФ связано с модернизацией транспортной инфраструктуры — Путин

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Пространственное развитие России напрямую связано с модернизацией транспортной инфраструктуры страны, а не сводится только к развитию крупных агломераций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Другой подход (не основывающийся на развитии крупных агломераций — прим. ФАН) заключается в том, чтобы вот это пространственное развитие страны было связано, прежде всего, с развитием транспортной и другой инфраструктуры между населенными пунктами с тем, чтобы пространство между населенными пунктами обживалось», — отметил российский лидер. 

    По словам Путина, российские власти продолжат уделять повышенное внимание развитию как мегаполисов, так и малых городов, но упор будет сделан на пространственном развитии.

    Напомним, в начале текущего года, принимая участие в форуме малых городов и исторических поселений России, Путин призвал развивать эти населенные пункты, сохраняя их идентичность. 

    Автор: Федор Веснин
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